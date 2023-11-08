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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت بتعشى.. تفاصيل أقوال أحمد فتوح خلال التحقيق معه في الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أقوال أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك خلال التحقيق أمام اللجنة القانونية بمقر القلعة البيضاء، بعد هروبه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري.

وأكد حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فتوح حضر إلى نادي الزمالك في الثانية ظهرًا، ودخل من البوابة رقم 2 البعيدة عن بوابة دخول اللاعبين والجهاز الفني، واستمر التحقيق معه ما يقرب من ساعة ونصف.

وأضاف حتحوت أن أحمد فتوح أكد على تقبله لأي عقوبات من الزمالك، وأنه ليس لديه أي أزمة في هذا الأمر، لكنه قال إنه خرج للعشاء هو ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وليس للسهر كما ردد البعض.

وأشار حتحوت إلى أن فتوح قال سبق وأن حدث من أكثر من لاعب سواء باستقدام عشاء إلى الفندق أو الخروج لشراء الطعام أو العشاء بالخارج، وقال أيضًا إن الفريق يدخل المعسكر بعد انتهاء المران ويتوجهون للمعسكر بسياراتهم وليس في حافلة الفريق وإنهم وضعوا ملابسهم في غرفهم وتحركوا للعشاء.

وواصل هاني حتحوت تصريحاته، بأن الزناري وصبحي عادا إلى الفندق، بينما فتوح تم إبلاغه أن عبد الواحد السيد مدير الكرة طلب عدم عودته إلى معسكر الفريق وأنه خارج مباراة زد.

واختتم حتحوت، بأن أحمد فتوح استقل سيارة جولف داخل مقر النادي للخروج من البوابة لعدم الاحتكاك بالأعضاء أو المسئولين، وخرج من بوابة رقم 2 بعد رفض حسين لبيب رئيس النادى الاجتماع معه.

أحمد فتوح الزمالك التحقيق القلعة البيضاء محمد صبحي مصطفى الزناري حتحوت الماتش صدى البلد

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كنت بتعشى.. تفاصيل أقوال أحمد فتوح خلال التحقيق معه في الزمالك

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