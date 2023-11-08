كتلة الحوار: تعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية لدعم القضية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي

توجه وفد من " كتلة الحوار " لزيارة مقر إتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة وذلك لدعم القضية الفلسطينية ضد ما يحدث من مجازر والتى أرتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشعب التى يعيش معاناة غير إنسانية.

ودار خلال اللقاء الحديث عن كيفية وصول صوت أهالى غزة لكل دول العالم من خلال عمل مشترك بين الجانبين يبث خلال رسائل عديدة وأبراز حجم المعاناة التى يعيشها أهالى غزة من قتل عمد للمدنيين وبالأخص النساء والإطفال فان ما يحدث الأن بمثابة إبادة جماعية ، ويجب على المجتمع الدولى ككل أن يرفض بشدة وبشكل ملموس على أرض الواقع تمامآ.

وأشاد وفد " كتلة الحوار " إلى أهمية دور المرأة الفلسطنية على مدار 75 عاما من النضال والدفاع عن الوطن ، وأن همها الأول هو زرع الحث الوطنى و من خلال تربية أبنائها على أنهم ليسو مجرد أطفال كاطفال العالم بل هم شهداء ومناضلين ضد الاحتلال الإسرائيلي إلي حين يفتحون أعينهم على قهر وظلم وقتل عمد .

و قدم هيئة مكتب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينة برئاسة منال الأغا كل التحية والتقدير " لكتلة الحوار" على إهتمام الكتلة بالقضية الفلسطينة موكدة على أن دور الدولة المصرية لدعم ومساندة أهالى غزة وموقفها المشرف تجاة القضية الفلسطينة هو دورعظيم وهذا ليس جديد لدولة عظيمة لها تاريخ عنها .

واعرب إتحاد المرأة الفلسطينية عن حزنه الشديد لما يحدث فى غزة مؤكدآ عن دور المرأة الفلسطينية هو دور مليء بالكفاح والنضال من الجهة السياسية والاجتماعية، وتشكل نصف المجتمع و تناضل من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي .

وشارك اللقاء من كتلة الحوار الدكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء ومارجريت عازر و محمد عبد المجيد وجون طلعت وحازم الملاح ونرمين ميشيل عضو مجلس أمناء الكتلة

ومن جانب الإتحاد العام منال العبادله نائبة الرئيسة و سيلين محتسب المستشار القانوني و أماني رباح قيادة الشبيبة الفتحويه و رويدة أبو محارب وايمان قداس.