عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار: تعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية لدعم القضية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي

كتلة الحوار تزور
كتلة الحوار تزور مقر إتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة

توجه وفد من " كتلة الحوار " لزيارة مقر إتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة وذلك لدعم القضية الفلسطينية ضد ما يحدث من مجازر والتى أرتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشعب التى يعيش معاناة غير إنسانية.

ودار خلال اللقاء الحديث عن كيفية وصول صوت أهالى غزة لكل دول العالم من خلال عمل مشترك بين الجانبين يبث خلال رسائل عديدة وأبراز حجم المعاناة التى يعيشها أهالى غزة من قتل عمد للمدنيين وبالأخص النساء والإطفال فان ما يحدث الأن بمثابة إبادة جماعية ، ويجب على المجتمع الدولى ككل أن يرفض بشدة وبشكل ملموس على أرض الواقع تمامآ.

وأشاد وفد " كتلة الحوار " إلى أهمية دور المرأة الفلسطنية على مدار 75 عاما من النضال والدفاع عن الوطن ، وأن همها الأول هو زرع الحث الوطنى و من خلال تربية أبنائها على أنهم ليسو مجرد أطفال كاطفال العالم بل هم شهداء ومناضلين ضد الاحتلال الإسرائيلي إلي حين يفتحون أعينهم  على قهر وظلم وقتل عمد .

و قدم هيئة مكتب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينة برئاسة منال الأغا  كل التحية والتقدير " لكتلة الحوار" على إهتمام الكتلة بالقضية الفلسطينة  موكدة على أن دور الدولة المصرية   لدعم ومساندة أهالى غزة وموقفها المشرف تجاة القضية الفلسطينة هو دورعظيم وهذا ليس جديد لدولة عظيمة لها تاريخ عنها .

واعرب إتحاد المرأة الفلسطينية عن حزنه الشديد لما يحدث فى غزة مؤكدآ عن دور المرأة الفلسطينية هو دور مليء بالكفاح والنضال من الجهة السياسية والاجتماعية، وتشكل نصف المجتمع و تناضل من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي .

وشارك اللقاء من كتلة الحوار الدكتور  باسل عادل رئيس مجلس الأمناء ومارجريت عازر و محمد عبد المجيد  وجون طلعت وحازم الملاح ونرمين ميشيل عضو مجلس أمناء الكتلة

ومن جانب الإتحاد العام منال العبادله نائبة الرئيسة و سيلين محتسب المستشار القانوني و أماني رباح قيادة الشبيبة الفتحويه و رويدة أبو محارب وايمان قداس.

كتلة الحوار اتحاد المرأة الفلسطينية القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي اهالي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

ترشيحاتنا

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا ويجب الوقوف أمام هذه الوقاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ