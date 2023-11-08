هل لأنهم عرب؟.. لماذا فشلت مساعي إقرار هدنة في غزة؟

تسعى الدول الفاعلة في المنطقة، لإرساء هدنة في قطاع بعد شهر من اندلاع فتيل الأزمة بين إسرائيل وحماس مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والأطفال والنساء حتى أنه وصف أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال.

وتستضيف اليابان، قمة مجموعة السبع حيث ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط في قطاع غزة في قمة تستمر يومين في طوكيو، وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك فيها أيضا الاتحاد الأوروبي.

هدنة منتظرة في قطاع غزة

قالت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، اليوم الأربعاء، إن وزارة خارجية مجموعة السبع اتفقوا على دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة خارجية اليابان عقب اجتماع وزارء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، أن مجموعة السبع اتفقت على أهمية منع حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في غزة حتى لا يمتد لمناطق أخرى.

وتابعت كاميكاوا: "نتألم لسقوط مدنيين ونساء وأطفال في غزة، وندعو إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأشارت كاميكاوا إلى أن مجموعة السبع اتفقت على أن الحل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.

كما أكدت وزيرة الخارجية اليابانية على أن وزارة خارجية مجموعة السبع اتفقوا على إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس.

وعلى جانب آخر، قال البيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية وقف تكتيكي للقتال في غزة.

ووفقا لموقع أكسيوس، فقد رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار، لكنها تعتقد أن هدنة إنسانية للقتال يمكن أن توفر للمدنيين الفلسطينيين فرصًا للخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، وضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وتمكين عمليات إطلاق سراح الرهائن المحتملة.

ولكن على الجانب الآخر، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن الدعوات الأمريكية لهدنة إنسانية، قائلا إن أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وفي بعض التعليقات المباشرة الأولى حول هذا الموضوع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الحالي إن إسرائيل ستسعى إلى تولي المسؤولية الأمنية في غزة "لأجل غير مسمى".

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل تريد أن تكون المنطقة تحت إشراف تحالف دولي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة أو أن يديرها قادة سياسيون محليون في غزة.

كما بدأ الدبلوماسيون في واشنطن والأمم المتحدة والشرق الأوسط وخارجها دراسة الخيارات.

وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر أن المناقشات تشمل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الصراع وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينية تستبعد ساسة حماس ودورا مؤقتا في الأمن للدول العربية المجاورة وإشرافا مؤقتا للأمم المتحدة على القطاع.

شروط اسرائيلية لوقف الحرب

في هذا الصدد قال زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن اجتماع الدول السبع في اليابان يهدف إلى مناقشة العديد من الامور التي تخص مصالح هذه الدول وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمانيا وايطاليا وكندا واليابان ، و على ما يبدو ان ممثلي الدول المشاركين في هذه القمة بينهم اتفاق على فكرة الهدنة الانسانية التي تساهم في تدفق الامداد الغذائي والدوائي، وما له علاقة ايضا بوصول الوقود الى قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية اصبحت شبه متفق عليها على مستوى كل الدول الفاعلة في المنطقة بما فيها ممثلين دول قمة السبع المنعقدة في بكين حالياَ.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" هناك تعنت من قبل الاحتلال الاسرائيلي فيما يخص هذه الهدنة الانسانية التي يتم الحديث عنها والتي من الممكن ان تصل لمدة ثلاثة ايام، لافتاً أن الاسرائيلي يشترط اخلاء و اطلاق سراح المختطفين المدنيين من نساء و رجال فضلاً عن اطلاق سراح مزدوجي الجنسية كي يعطي هذه المهلة، علما بان هناك مخاوف صرح بها الاسرائيليين حيث أنهم يعتقدون أن هذه المهلة قد تساعد حماس في اعادة توزيع دفاعاتها وبالتالي من الممكن ان تستفيد حماس من هذه الهدنة، لذلك هناك الكثير من المحاولات للحديث مع حكومة الحرب الاسرائيلية من أجل اعطاء هذه الموافقة على هذه الهدنة الانسانية وليس وقفا لاطلاق النار، لانه من الواضح ان كافة الاطراف الفاعلة وخصوصا الولايات المتحدة الامريكية و الدول الكبرى في المجتمع الدولي مقتنعون تماما ان هذا الوقت ليس وقت الحديث في وقف اطلاق النار نهائيا على قطاع غزة ، لافتاً إلى أن الاسرائيليين لديهم رؤية بضرورة أن يحتفظوا بقوة امنية في داخل قطاع غزة اوأن يكون هناك وجود امني او نظام امني في داخل غزة، بالاضافة إلى تكريس ادارة ذاتية مؤقتة لقطاع غزة من قادة محليين، ومن المعروف عندما يختار الاحتلال قادة محليين فبالتاكيد سيضع اعوانهم، وهذا الامر يتعارض تماما مع وحدة جغرافيا دولة فلسطين وبذات الوقت يضرب فكرة التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا احد يستطيع ان يجبر الفلسطيني على اختيار من يمثله او ان يفرض على الشعب الفلسطيني اي طرف يمثله ، حيث إن الشعب الفلسطيني لديه ممثل شرعي ووحيد وكل العالم يعترف به وهو منظمة التحرير الفلسطينية .

واستكمل: الاسرائيلي على ما يبدو يضع ضمن خطته الاستراتيجية لقطاع غزة ليس القضاء على حماس فقط حيث إن القضاء على حماس ليس هدفا بقدر ما هو وسيلة لتحقيق اهداف استراتيجية لها علاقة باعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني الذي ينسجم مع مصالحه ويساعده على ضرب تطلعات الشعب الفلسطيني السياسية التي من شأنها تحقيق مطالبه المرتبطة باقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، لذلك الاحتلال الاسرائيلي يضع خطة استراتيجية من خلال رؤيته لغزة مستقبلا لضرب وحدة الشعب الفلسطيني وضرب فكرة التمثيل السياسي الفلسطيني للشعب الفلسطيني، وايضا تقويض منظمة التحرير الفلسطيني وهذا امر خطير جدا فينعكس ايضا على الحالة الامنية الموجودة المتوترة الان، و بكل الاحوال من المتوقع أن بيان قمة السبع لن يتجاوز فكرة الدعوة لهدنة انسانية عاجلة ومن ان ينبثق عنها لجنة مشتركة للتواصل مع الاطراف الفاعلة المتابعة لموضوع الحرب على غزة في الشرق الاوسط.