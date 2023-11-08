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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة في الإسماعيلية تنتهى بوفاة شخص وإصابة آخرين

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

 على الفور تم الانتقال، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم، توفـى أحدهما متأثراً بإصابته، وطرف ثانٍ عاطل وشقيقه "مُصابان بجروح متفرقة بالجسم"، جميعهم مقيمون بدائرة المركز. 

ووقعت المشاجرة بسبب وجود خلافات بينهم، تعدى خلالها الأول من الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض "مطواة"، ما أدى لحدوث إصابتهما والتى أودت بحياة الأول.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط طرفى المشاجرة، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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