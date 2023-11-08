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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية: مصر حققت تقدما كبيرا وطفرة في قطاع النقل

لقاء اليوم
لقاء اليوم

قدم  كيم يونج هيون ،سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، التهنئة عن المعرض TRANSMEA2023 في دورته الخامسة، والذي شهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم و الاتفاقيات، وأشار انه فخور انه يشاهد ممثلل لشركة نيرك اليوم في المعرض بعد ان قام في اغسطس الماضي بزيارة أرض المشروع.
جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
وأضاف أنه في منتهي الفخر والسعادة، ان كوريا الجنوبية في تعاون كبير ورائع مصر الحكومة المصرية، مشيراً الي ان مصر تعد الأولوية في الشراكة المشتركة ،وفي هذه المساحه في قطاع توطين الصناعات.
واشار الي ان الشركة شركة هيونداي روتيم الكورية تتشارك مع مصر في مجال المترو ، وان الحكومة الكورية  سوق تظل تساهم في تلك التنميه مع الأشقاء المصريين.
وقال" احب ان اقدم الشكر للمصريين لقد حققتم تقدم رائع وطفرة كبيرة في عالم النقل الذكي ونتمني ان يكون هناك فرص جديدة و تعاون دائم بيننا".

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