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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مياه الشرب بالجيزة: تعزيز التعاون مع مديرية الأوقاف لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

صدى البلد

 قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن نشر ثقافة الوعي المائي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس في سلوكيات المواطنين عند التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي من خلال تعظيم الاستفادة من كافة المنابر الهادفة إلى إيصال رسالة التوعية المائية، مشيراً إلى الدور التوعوي البارز والتأثير الفعال للأئمة والخطباء في نشر تلك الرسالة عظيمة الأهمية.
 

ورحب المهندس منصور بدوي، بالدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة لما لها من عظيم الأثر في التعرف على الجهود المبذولة والتحديات التي تواجهها الدولة في سبيل توفير كوب مياه نظيف، وكذلك تسليط الضوء على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في كافة المجالات خاصةً قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، والذي يشهد تطوراً ملحوظاً في رفع إنتاجية مياه الشرب، وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، الأمر الذي يستدعي بالضرورة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لكافة الأفراد تجاه قضية ترشيد استهلاك المياه في سبيل استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع ؛سعياً إلى الوصول إلى تحقيق أحد أهم الأهداف التي تتبنـاها الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة" رؤية مصر ٢٠٣٠"
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة على أهمية نشر الوعي بالقضايا المجتمعية التي تمس المواطنين؛ كقضايا ترشيد استخدام المياه وأنها نعمة من الله سبحانه، وتربية النشء تربية صحيحة وذلك من خلال التوعية السليمة، 

 

مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في نشر التوعية في كافة المجالات، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة.

وشهدت محطة مياه إمبابة زيارة ميدانية، لـ ١٠٠ إمام وخطيب من مديرية الأوقاف بالجيزة، حيث تضمن برنامج الزيارة جولة تعريفية بمحطة مياه إمبابة، تم خلالها التعرف على كمية المياه المنتجة، والمناطق المخدومة، وشرحاً تفصيلياً عن مراحل تنقية المياه، بدءاً من نهر النيل، ومروراً بمراحل تنقية المياه المختلفة، ووصولاً بالمياه النقية بمنازل المواطنين.


و تناولت الزيارة، إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وقنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والخط الساخن ١٢٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من الرسائل التوعوية للحث على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، كما تناول برنامج الزيارة، عقد المقرأة النموذجية بمسجد السيدة فاطمة الزهراء بمحطة مياه إمبابة.


جديرُ بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفذ برامج للتوعية المائية وأنشطة توعوية وتثقيفية متنوعة لمختلف فئات المجتمع المصري، بالتعاون مع كافة الجهات؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

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