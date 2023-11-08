بعد مفاوضات الزمالك.. موقف موسيماني مع الوحدة الإماراتي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف نادي الوحدة الاماراتي في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً.

وقال نقلاً عن صحيفة “الخليج”: “انقسام داخل نادي الوحدة بشأن مستقبل موسيماني”.

وكشف تقرير صحفي، حقيقة اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، من تدريب الزمالك، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وبحسب صحيفة “the south african”، الجنوب أفريقية، فإن “بيتسو موسيماني أعظم مدرب كرة قدم في جنوب أفريقيا، يقترب من الرحيل عن الوحدة الإماراتي، بعد تحقيق انتصار وحيد آخر 4 مباريات”.

وأضافت أن هناك أنباءً تؤكد استقرار إدارة الوحدة على إقالة بيتسو موسيماني، بينما الزمالك في حالة تأهب قصوى تمهيدا للتعاقد مع المدرب.

وتابعت: “يبدو أن نادي الزمالك المصري جدد اهتمامه بالمدرب الذي حقق لقبين مع غريمه التقليدي النادي الأهلي”.

وفي حال التعاقد الزمالك مع بيتسو موسيماني، ستكون خطوة صادمة لجماهير النادي الأهلي والتي تعتبر الجنوب أفريقي واحدا من أفضل المدربين الذين تولوا قيادة الفريق آخر 3 عقود.

ولم يتضح بعد مصير المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نادي الزمالك، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.