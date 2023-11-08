عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مفاوضات الزمالك.. موقف موسيماني مع الوحدة الإماراتي

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف نادي الوحدة الاماراتي في التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً.

وقال نقلاً عن صحيفة “الخليج”: “انقسام داخل نادي الوحدة بشأن مستقبل موسيماني”. 

وكشف تقرير صحفي، حقيقة اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق والوحدة الإماراتي الحالي، من تدريب الزمالك، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

 

وبحسب صحيفة “the south african”، الجنوب أفريقية، فإن “بيتسو موسيماني أعظم مدرب كرة قدم في جنوب أفريقيا، يقترب من الرحيل عن الوحدة الإماراتي، بعد تحقيق انتصار وحيد آخر 4 مباريات”.

وأضافت أن هناك أنباءً تؤكد استقرار إدارة الوحدة على إقالة بيتسو موسيماني، بينما الزمالك في حالة تأهب قصوى تمهيدا للتعاقد مع المدرب.

وتابعت: “يبدو أن نادي الزمالك المصري جدد اهتمامه بالمدرب الذي حقق لقبين مع غريمه التقليدي النادي الأهلي”.

وفي حال التعاقد الزمالك مع بيتسو موسيماني، ستكون خطوة صادمة لجماهير النادي الأهلي والتي تعتبر الجنوب أفريقي واحدا من أفضل المدربين الذين تولوا قيادة الفريق آخر 3 عقود.

ولم يتضح بعد مصير المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نادي الزمالك، بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

أحمد حسن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الوحدة الاماراتي الكولومبي خوان كارلوس مفاوضات الزمالك مدرب الاهلي السابق موسيماني مدرب الأهلي السابق موسيماني مدرب الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

ترشيحاتنا

توتر واضح.. مخاوف أمنية إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

مصرع شخصين وإصابة 15 بينهم تلاميذ في حادث تصادم بـ الجيزة

الولايات المتحدة تعين سفيرا جديدا لها في مصر |شاهد

مسافرون: العالم يبحث عن مقاصد مصر السياحية في بورصة لندن

أسباب غياب الخطيب عن زيارة العامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين يذرف الدموع على أطفال غزة.. لماذا انقلبت روسيا على الاحتلال؟ صور

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لجاكيت نادين نسيب اللامع

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

فيديو

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ