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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تجوب عدد من المناطق بمطروح على مدى 3 أيام

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

تنظم جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم قافلة طبية خلال الفترة من 23-25 نوفمبر الجاري تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وتضم القافلة تخصصات (الأطفال- الباطنة- الجلدية والأنف والاذن – والنسا- الأسنان- الجراحة- الرمد) مع إجراء الكشف الطبي ومعمل تحاليل وصرف علاج بالمجان وذلك بعدد من المناطق.

ومن المقرر أن تنطلق القافلة يوم الخميس 23 نوفمبر بمدرسة أحمد عرابي بقرية المثاني بمدينة النجيلة، ويوم الجمعة 24 نوفمبر بمدرسة الخليل بالضبعة، ومدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الحمام، ويوم السبت 25 نوفمبر بمدرستي زاهر جلال وعادل الصفتي وبالمدرسة الفكرية بحي الزهور بالكيلو 4.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظا مطروح بتيسير إجراءات عمل القافلة مع تذليل كافة المعوقات لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالي مطروح موجها الشكر لجمعية رسالة على جهود المشاركة المجتمعية لخدمة مواطني مطروح.

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