الأوقاف : انطلاق قافلتين دعويتين مع الأزهر إلى البحر الأحمر والفيوم الجمعة

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (البحر الأحمر – الفيوم)، يوم الجمعة القادمة ، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها ".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

من ناحية أخرى تنطلق يوم الاثنين المقبل، بعد صلاة العشاء، 64 ندوة علمية تحت عنوان "التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات"، وذلك في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وكذلك ضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية، التابعة لوزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وتشمل شروط القبول بأكاديمية الأوقاف ما يلي:

1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات .

2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول .

3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي .

4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا ، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.

وأوضحت الأكاديمية أن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، مطالبة الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي : اضغط هنا