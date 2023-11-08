عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : انطلاق قافلتين دعويتين مع الأزهر إلى البحر الأحمر والفيوم الجمعة

صدى البلد

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (البحر الأحمر – الفيوم)، يوم الجمعة القادمة ، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها ". 

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. 

من ناحية أخرى  تنطلق يوم الاثنين المقبل، بعد صلاة العشاء، 64 ندوة علمية تحت عنوان "التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات"، وذلك في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وكذلك ضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.  

 كما أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية، التابعة لوزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وتشمل شروط القبول بأكاديمية الأوقاف ما يلي:  
1. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات  .
2. أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول  .
3. الإلمام ببرامج الحاسب الآلي  .
4. أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا ، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسين عامًا.

وأوضحت الأكاديمية أن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، مطالبة الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي : اضغط هنا

الأزهر والأوقاف شيخ الأزهر علماء الازهر القوافل الدعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ