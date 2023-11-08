حزب الله اللبناني يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بمحيط قاعدة شوميرا

استهدف حزب الله اللبناني قوة مشاة إسرائيلية بمحيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، هاجم مسؤول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة ، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذبحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع الجريمة القادمة".

