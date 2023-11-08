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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خالد جلال يفتتح مسرحية "نور فى عالم البحور" على مسرح متروبول

صدى البلد

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، العرض المسرحي "نور  فى عالم البحور"، فى السابعة من مساء غد الخميس على مسرح متروبول .

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفنى للمسرح التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى بالعتبة .

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العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، موسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، أعمال نحت مصطفى فكرى .

"نور فى عالم البحور" بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي.

الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح البيت الفنى استخدام التكنولوجيا

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