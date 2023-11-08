أخبار الفن..وفاة والدة فنانة..لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان..عطل فنى يضرب منصة شاهد..وعدم إنجاب إليسا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

تقاليع النجوم الغريبة.. حلق عمرو دياب وقميص أحمد سعد وطلاء أظافر سعد لمجرد

أثار الفنان المغربى سعد لمجرد حالة من الجدل الواسع عند ظهوره فى حفله الأخير وهو يرتدي حلق وقام بطلاء أظافره باللون الأسود وارتدى خاتم أيضا وهو الأمر الذى اثار حفيظة متابعيه ولم يكن سعد لمجرد الأول الذى يظهر بشكل غريب وتقاليد غير طبيعية حيث سبقه عدد من النجوم وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

وفاة والدة فنانة شهيرة.. تفاصيل

نشرت الفنانة دارين حمزة تعليق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدتها فريال الزين.

وقالت دارين حمزة: "ان لله وان اليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتى فريال الزين".

عطل فنى يضرب منصة شاهد.. اعرف التفاصيل

تفاجأ عدد من متابعى منصة شاهد بوجود عطل فنى بها وهو الأمر الذى دفع إدارة المنصة إلى اصدار بيان توضيحى يكشف عن سبب العطل الفنى.

وقالت منصة شاهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام إن هناك خلل فنى نقوم حاليا على إصلاحه.

أكره هذه الكلمة.. سر صادم وراء عدم إنجاب إليسا حتى الآن

أثارت الفنانة إليسا حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها عن عدم انجابها أطفال والسبب وراء ذلك حيث ردت بقوة على هذا الأمر عبر برنامج "هيب هوب" على هامش تواجدها فى موسم الرياض.

بعد استشهاد عائلتها.. فنانة شهيرة تبحث عن ابن عمها فى غزة

نشرت الفنانة السورية الفلسطينية شكران مرتجى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه عن بحثها عن ابن عمها بعد استشهاد عائلته جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت شكران مرتجى، عبر حسابها، إن ابن عمها مفقود جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وتبحث عنه، وذلك بعد فقدان عدد من عائلتها وأبناء عمومتها.

انهيار الفنانة سلوى محمد علي من البكاء لحظة وداع والدتها

انهارت الفنانة سلوى محمد علي، من البكاء، لحظة وداع والدتها إلى مثواها الأخير من مسجد النور بالعباسية، والتي كانت قد وافتها المنية أمس الثلاثاء.

وظهرت سلوى محمد علي، رفقة الفنانة منال سلامة، وهي تبكي على رحيل والدتها، وحضور كلا من أشرف زكي ومحمد العدل وسيد رجب.

عن عمر 28 عاما.. لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان شهير

توفى النجم العالمى دارلين مورايس بعد تعرضه إلى لدغة عنكبوت مميتة تسببت فى نقله إلى المستشفى، وبعد أيام رحل عن عالمنا وعمره 28 عاما.

وكشفت زوجة دارلين مورايس عن كواليس الوفاة قائلة: “أصيب دارلين بلدغة عنكبوت فى وجهه، وهو الأمر الذى تسبب فى نقلة للمستشفى نتيجة شعوره بتعب شديد، وابنته أيضا تعرضت لنفس الموقف”.

موعد ومكان عزاء والدة سلوى محمد على

نشرت الفنانة سلوى محمد على تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن موعد عزاء والدتها بعد تشييع جثمانها اليوم.

وقالت سلوى محمد على : عزاء والدتى يوم الجمعة من مسجد عمر مكرم".