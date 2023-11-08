أكره هذه الكلمة.. سر صادم وراء عدم إنجاب إليسا حتى الآن

أثارت الفنانة إليسا حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها عن عدم انجابها أطفال والسبب وراء ذلك حيث ردت بقوة على هذا الأمر عبر برنامج "هيب هوب" على هامش تواجدها فى موسم الرياض.

وقالت إليسا: أنا أكره هذه الكلمة أن لابد من انجاب أطفال لترعاكى فى الكبر وانا ضد هذه الموروثات القديمة غير المنطقية لان هناك الكثير من الناس الذين يتمتعون بوجود أبناء لديهم ولكن لم يرعوهم فى الكبر وليسوا سند لهم.

إليسا

شاركت النجمة اللبنانية إليسا صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها على حفل عشاء بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر بدلة إليسا في حفل عشاء افتتاح موسم الرياض 2024

واختارت إليسا بدلة بلون فضي لامع وارتدت عليها توب باللون الأسود وبعض الكريستالات اللامعة عليه، ونسقت معه بنطال بنفس لون وخامة البدلة، وأختارت حثيبة لامعة صغيرة باللون الابيض اللامع.

وكانت بدلة النجمة إليسا من تصميم Paco Rabbane ووصل سعر الجاكيت إلى 1559 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه، ووصل سعر البنطال إلى 1290 دولار، أي ما يعادل 40 ألف جنيه.

وتركت إليسا شعرها منسدلا عبر أكتافها بترسيحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف إليسا في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الاسود ، والماسكرا، والآي لاينر باللون الاسود.

واختارت إليسا بعض الإكسسورات البيسطة، والناعمة، فقامت بإختيار قلادة ناعمة باللون الفضي من الألماس مع خاتم كبير .