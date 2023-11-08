مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله: الضفة الغربية على حافة الانفجار

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في اقتحام بلدات الضفة الغربية وزيادة الاعتقالات واستهداف الشباب بالقتل والتصفية، وأصبحت الضفة الغربية على حافة الانفجار.

شاب فلسطيني

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن هناك نحو 2280 حالة اعتقال بينهم 75 سيدة منذ السابع من أكتوبر، وهم الآن يتعرضون إلى أصناف عديدة من التعذيب، بداية من الضرب ومنع الطعام والشراب والأغطية في الجو البارد وعزلهم في سجون انفرادية.

وأوضحت أن هناك شابا فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتقل من حاجز قلقيلية، واختفى لمدة يومين، واعتدت عليه قوات الاحتجاز بشكل وحشي وألقته على قارعة الطريق حتى استشهد متأثرا بالتعذيب.