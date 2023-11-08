عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقصف أمام مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة

صدى البلد

أفادت إذاعة الأقصى الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بقصف الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح، مضيفة أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفلا.
 

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

الاحتلال الاسرائيلي احتلال الاسرائيلي الإسرائيلي إسرائيل الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

20 مليون جنيه .. مفاجآة في ميزانية كرة القم بالنادي الأهلي | تفاصيل

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

قرار عاجل بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم

الجرام يصل لـ 3000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

موضوعات متعلقة

استشهاد 24 فلسطينيا في قصف الاحتلال لـ منزلين في شمال غزة

موقع أمريكي يكشف عن حجب الأقمار الصناعية الوصول لصور في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10678 شهيدا و28500 جريح

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب مدينة أنطاليا التركية

في هذه الحالة.. المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح الأسرى الأجانب

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

فضحية الإعلام الإسرائيلي.. تقارير تقنع الجمهور لديهم بفوائد الخوف في إنقاص الوزن

الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا جسما غريبا فوق الحدود مع لبنان

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

للسماح بوصول المساعدات.. حلفاء الناتو يدعمون إعلان هدنة إنسانية في غزة

شكري: ضرورة تطبيق قرار جمعية الأمم المتحدة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. رقم مميز جديد لـ مجدي أفشة مع الأهلي

بعد قرار الحكومة.. بشرى سارة بشأن سعر الذهب في مصر

دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج التهابات المهبل.. فوائد خارقة للمشمش المجفف

عيلتنا كلها انبادت.. سيدة فلسطينية تصرخ وسط أحد شوارع غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشروم؟

كولر يحسمها| المدرب السويسري يقرر مصير موديست مع الأهلي.. مفاجأة للجميع

فيديو

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ