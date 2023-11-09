بعد سقوطها في البحر الأسود.. أبرز مواصفات المسيرة الأمريكية وهذا هو سعرها

سقطت طائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود أمس الثلاثاء ، نتج عنها خلافًا دبلوماسيًا وسباقًا لاستعادة بعض التقنيات شديدة السرية فيها.

وانتقد البيت الأبيض تصرفات موسكو ووصفها بأنها “غير آمنة وغير مهنية ومتهورة” بينما نفت وزارة الدفاع الروسية أن طائرتها كانت على اتصال بالطائرة بدون طيار.

ويعد هو الحادث الأول من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا خاصة بعد أن عملت الطائرات الروسية والأمريكية فوق البحر الأسود خلال حرب موسكو في أوكرانيا.

ومواصفات الطائرة المسيرة من طراز MQ-9 Reaper، جعلتها من ضمن أساسيات سلاح الجو الأمريكي أساسًا لجمع المعلومات، وفقًا لموقع الخدمة، الذي يروج لقدرات “الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع” للطائرة المسيّرة.

سعر الواحدة منها يقدر بثلاثين مليون دولار.

تعمل الطائرة بدون طيار MQ-9 Reaper بمحرك توربيني لجمع المعلومات الأستخبارية ودعم الضربات والتنسيق والأستطلاع ، طولها 36 قدم أي"11 متر" وجناحيها تقدر بـ 66 قدم “20 متر” وارتفاعها 11.8 قدم “3.6 متر”.

وسرعتها تصل إلى 276 ميلاً في الساعة 444كم / ساعة وتحمل يصل لمدة 27 ساعة وتصل إلى أرتفاع 50000 قدم أي 15.240 كم، ويمكن أيضًا استخدام الطائرة ضد أهداف “متحركة عالية القيمة وحساسة“، نظرًا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة لفترة طويلة من الزمن.

بعبارة أخرى، طائرة Reaper قادرة على مراقبة العدو وضربه، هذه الاستخدامات المزدوجة أكسبت الطائرة لقب “الصياد القاتل" في الدوائر العسكرية.