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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: محاولات التهجير القسري لشعبنا لم تتوقف

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

بدأت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي في باريس حول غزة والتي دعت إليه فرنسا بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات المعنية لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وفي كلمته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن طريق آلام الشعب الفلسطيني لم يبدأ في 7 أكتوبر بل بدأ مع تهجير شعبنا قبل 75 عاما.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن هناك محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني لم تتوقف حتى هذا اللحظة، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل ليس حربا على حماس بل حرب على كل الشعب الفلسطيني.

وأوضح اشتية، أن هناك 250 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام، كما تم توزيع 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين هو رخصة بالقتل، لافتا إلى أن هناك 755 ألف مستوطن في الضفة الغربية والعدد في ازدياد.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية دولية في الضفة الغربية وغزة والقدس.

كما شدد على إيصال المساعدات لـ غزة أن تكون المساعدات لجميع مناطق القطاع وليس للجنوب فقط.

وخلال كلمته، رفض اشتية إقامة أي مخيمات في جنوب غزة، موضحا أن هذه خطوة تهدف لتفريغ شمال القطاع من سكانه.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة وقف الحرب، قائلا: "يجب وقف الحرب حتى يكون هناك معنى للإغاثة الإنسانية".

وفي الأخير وجه رئيس الوزراء الفلسطيني كلمة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا إن الدفاع عن النفس لا يعطي لـ إسرائيل الحق لاحتلال غزة.

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