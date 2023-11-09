محمود فوزي: حملة السيسي تخاطب جميع المصريين خاصة الشباب الأغلبية في المجتمع

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: “لا نقدم السيد عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي لأول مرة، بل هو شخصية وطنية معروفة لكل أبناء الشعب المصري”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “الفترة القادمة للحملة الرئاسية هي كافية أم لا هي تلك الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، والاهم هو سماع كل مواطن مصري، وكل ما ورد من شكاوى تأكدوا أنها محل للدراسة”.

وتابع المستشار محمود فوزي: “التوجيه الذى لدينا هي توجيه خطابنا لجميع المصريين وخاصة الشباب لأنهم الأغلبية فى المجتمع، وكل فكرة ومقترح وشكوى هي محل دراسة وإهتمام، ومركزين تماما على أفكار الشباب وهم يساعدونا، وقابلنا مجموعة كبيرة منهم وسنستمر فى مقابلتهم”.

وأشار: “أدعو الشباب إلى التفاعل مع الحملة والمقترحات، كما أن تطور الحياة نفسها فرض الموضوع وبالتالي نركز على وسائل التواصل الإجتماعي ”.