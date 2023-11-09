ريهام سعيد تعلن الانسحاب من قناة الشمس واتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، انسحابها من تعاقدها مع قناة الشمس.

وكتبت عبر فيسبوك: “قررت الانسحاب من قناه الشمس و يوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق”.

وكانت قد وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، حول موقفه من القضية الفلسطينية.

وكتبت عبر فيسبوك: “بيعدي موقف على الواحد لازم يقول الحقيقة حصلت لي مشاكل كتير عشان أقول الحقيقة خسرت فلوس وايمدج بس كسبت احترامي لنفسي نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرزاق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة آوي ان العالم يسمعنا بصراحة كل اللي عملته اني قلت لابني محمد صلاح باد جاي متحبوش خسارة”.