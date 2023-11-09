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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يدعي قتــ.ل 50 من محاربي حماس بالقرب من مستشفى الشفاء

صدى البلد

زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل حوالي 50 من مقاتلي حماس بعد شن غارات على ما أسماه "الحي العسكري" في مدينة غزة بالقرب من مستشفى الشفاء.

كان المستشفى موضع جدل كبير، حيث زعمت إسرائيل أن حماس كانت تخزن الأسلحة تحت المبنى من أجل زيادة الخسائر المحتملة في صفوف المدنيين، وهو ما تنفيه المقاومة الفلسطينية. 

جاء في تحديث صحفي للجيش الإسرائيلي أن الفرقة 162 تعمل في الأيام الأخيرة في وسط مدينة غزة في منطقة الحي العسكري التابع لحماس؛ وقضت قوات لواء جفعاتي على نحو 50 من أعضاء حماس.

 

في هجوم شارك فيه مشاة ودبابات ومهندسون والقوات الخاصة والقوات الجوية، قال الجيش الإسرائيلي إنه عمل على تطهير المنطقة وتحييد البنية التحتية... بما في ذلك شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض. 

 

قال الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه عثر على وثائق استخباراتية عسكرية تابعة لحماس. وقال إن المنطقة كانت "قلب الأنشطة الاستخباراتية والعملياتية" حيث خططت حماس لهجمات 7 أكتوبر.

 

أضاف أن "الحي العسكري يتكون من مواقع استراتيجية تابعة لحماس، بما في ذلك مقر المخابرات المركزية ومقر المروحيات الجوية". 

 

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر أيضًا على مركز للشرطة ومكاتب حكومية تستخدمها حماس ومنشأة تدريب لمقاتليها.كما شاركت صور لم يتم التحقق منها.

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