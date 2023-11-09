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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف القوات الأمريكية في العراق بمسيرة تفجيرية

ارشيفي
ارشيفي

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية اليوم، القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق بمسيرة انتحارية بحسب قناة الميادين.

وكانت ذات القناة ذكرت منذ قليل أن ضربة صاروخية استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ ، مرتين خلال الأمس .

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق بحسب بيان صادر عنها انه قد تمت إصابة القاعدة بشكل مباشر.

وتعرضت القوات الأميركية في الشدادي جنوب الحسكة السورية في وقت سابق من اليوم لقصف صاروخي بحسب ماذكرت صحيفة الوطن السورية.

وكانت شبكة “سكاي نيوز”، أفادت الثلاثاء، بسماع عدة انفجارات داخل قاعدة أمريكية في حقل "كونيكو" في ريف مدينة دير الزور السورية.

كما أفادت قناة “الميادين” اللبنانية، بأن طائرة مسيرة انتحارية هاجمت قاعدة أمريكية قرب قرية قسرك شمال الحسكة شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

وكان الجيش الأمريكي أسقط الأحد، طائرة مسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ولا توجد معلومات متاحة على الفور عن مصدر المسيرة، لكنها تمثل الهجوم الـ32 على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

 

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