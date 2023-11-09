تعليمات للمدارس الثانوية بتأكيد الإذاعة المدرسية على أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

واصلت اليوم إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية جولاتها الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية ، حيث زارت مدارس : بدر السنيطي الثانوية المشتركة ، وسبرباي الرسمية المتميزة للغات .

وخلال جولاتها اليوم أكدت مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية ، على التعليمات التالية :

تكثيف الإشراف اليومى وخاصة أثناء طابور الصباح ودخول وخروج الطلاب خلال فترة الفسحة والإنصراف منعاً للتصادم وتوزيع المهام والأدوار بين المعلمين بروح التعاون .

الاهتمام بالبرنامج الإذاعي بشكل يومي ، بحيث يتضمن محتواه عن بث الانتماء والواجب الوطني فى حب مصر

التأكيد خلال الإذاعة المدرسية على ضرورة المحافظة على نظافة المدرسة والشارع وإحترام الآخرين.

التأكيد في الإذاعة المدرسية على أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة باعتبرها واجبا وطنيا.

وفى نهاية الجولة أشارت إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية ، إلى ضرورة التعاون بين عناصر المنظومة التعليمية لضمان نجاح العمل ، مؤكدةً أن العمل بروح الفريق الواحد من أهم مقومات النجاح.

‏ وخلال زيارتها .. ألقت إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية كلمة حثت فيها الطلاب علي الاستفادة من فقرات الإذاعة المدرسية ،والتعرف علي إنجازات الرئيس والمجالات التي تمت فيها ،و حب الوطن والانتماء الوطني، وتابعت ‏الفصول واستمعت لشرح المعلمين للمناهج الدراسية والتأكد من مطابقة دفاتر الإعداد للخريطة الزمنية .

وناقشت إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية ، الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى والثقافى وأكدت على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية وممارسة اليوم الرياضى داخل المدرسة .

وتابعت مدير عام الإدارة حجرات الأنشطة الرياضية و الفنية بالمدرسة لتعود بالنفع والفائدة على الطلاب وتساهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية .

كما تفقدت إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية ، مكتبة المدرسة وناقشت الطلاب عن أهمية القراءة وضرورة المشاركة فى المسابقات الخاصة بالقراءة لتنمية التفكير التحليلى والنقدى لديهم ، وهذا يساعد ويفيد فى تلقى الدروس وتحصيلها وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة .

وأكدت إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية ، على أهمية النشاط الثقافى وتحليل النتائج للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ووضع الخطط المناسبة ومتابعة تنفيذها وفاعليتها.

وأكدت إيمان عبد المعز شاهين مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية ،على تفعيل خطة الأنشطة داخل المدرسة وبث روح التعاون والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية و الوطنية بين الطلاب ، كما تم التأكيد على كيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة دون التأثير على خطة الدراسة .

وعلى جانب آخر .. نظمت مدارس القاهرة للغات، حملة للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة تحت عنوان ( يلا نشجع المصري) ، وذلك لتشجيع ودعم وحث الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة على تشجيع المنتجات المصرية و النهوض بها



وشملت حملة يلا نشجع المصري في مدارس القاهرة للغات، عمل مسابقات وأبحاث ومطويات عن المنتجات المصرية، بالإضافة إلى التوعية خلال الإذاعة المدرسية بموضوعات عن الصناعة المصرية.

وأعلنت مدارس القاهرة للغات، عن اطلاق مسابقة تحت شعار شجع المصري ، مؤكدة أن شروطها أن يكون طلابها من المرحلة الإعدادية ، وان يقوم الطالب بتصميم لافتة يحث فيها زملاءه على تشجيع ودعم المنتج المصري، او يقوم الطالب بتصميم لوجو يدعم الصناعة المصرية ، أو رسم لوحة تحث على تشجيع صناعة بلدنا ، أو تصميم مطوية للمنتج المصري ، أو عمل مجسم للمنتج المصري ، أو عمل ألبوم يجمع الصور والرسوم التي تضم أفضل صناعات مصر.



و قابل طلاب مدارس القاهرة للغات حملة يلا نشجع المصري بحماس شديد ، وقاموا بعمل الكثير من الأعمال الثقافية و الفنية التي تهدف إلى المساهمة في دعم تطوير الصناعة المصرية.