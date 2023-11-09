عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالي كلمني من أمريكا.. نيشان يفجر مفاجأة حول اعتناق الإسلام

صدى البلد

كشف الإعلامي اللبناني نيشان، حقيقة اعتناقه للدين الإسلامي.

وقال نيشان في أحد البرامج التليفزيونية :"انا مسيحيًا ولم أعتنق الإسلام ولكن في الوقت نفسه متطلع بشكل كبير على الدين الإسلامي والقرآن الكريم".

وتابع نيشان: سمعت كثيرًا أنني اعتنقت الإسلام حتى خالي كلمني من أمريكا، ولكن بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لا هذه ليست هي المعضلة، ولكن أنا مطلع جدًا على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي اؤمن بسيدنا يسوع.

جمال العدل: فيلم مرعي البريمو مش حلو وأرض النفاق 2 مش هينجح

ابتداء من اليوم.. عرض فيلم ON FIRE في دور العرض المصرية


وكان بدأ نيشان جلسة الإعلام والتريند، بالمنتدي المقام في دبي، وتغيبت الإعلامية ياسمين عز، عن الحضور دون تبرير مسبق.


وأوضحت القناة أن نيشان سخر من ياسمين عز، وقال: "أكيد بتحضر صوتها الشتوي، وتابع الجلسة بمفرده بمخاطبة الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.


وردت الإعلامية ياسمين عز على نيشان، قائلة:" لن أقوم بالرد على الإساءة، وقررت رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي نيشان".

الإعلامي اللبناني نيشان الاعلامية ياسمين عز الإعلامي الدين الإسلامي اللبناني نيشان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مغنية الراب البريطانية لافتا تمهد لألبومها الجديد بأغنية Aint The Same

عفاف راضي: بليغ حمدي كان يعرف ما يريده الناس

تعرف على موعد طرح مسلسل لعبة الحبار

شاهد.. التجهيزات الأولى لحفل روائع بليغ حمدي

أحلام تعلن مقاطعة تيك توك.. السبب غير متوقع

صورة من غزة.. حقيقة سفر ويجز إلى فلسطين

حمو بيكا ينشر فيديو لاستقبال ابنته الأولى تاج

ماسكة الدوف.. أصالة فى بروفات حفل روائع بليغ حمدي

ترشيحاتنا

جمال العدل: كريم عبد العزيز الأعلى أجرا وأنضج فنان في الجيل

ضربة قوية للاحتلال.. الجيش الإسرائيلي مقيد بوقت محدود لتنفيذ عملياته في غزة

حملة استدعاء لبعض سيارات تويوتا في مصر.. ما السبب؟

النشرة الدينية.. مسجد الحي القيوم يستقبل الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر غدا.. وبهذه الكلمات استقبل جمادى الأولى

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

مدير مستشفى العودة بغزة: القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة الطواقم الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ