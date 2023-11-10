السكرتير العام بأسوان تشهد احتفالية تسليم 107 شهادة إعفاء للطلاب ذوى الهمم 

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإهتمام الغير مسبوق الذى توليه أجهزة الدولة لذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المحافظ إلى إستمرار الدعم والمبادرة الإنسانية بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة بقيادة العميد محمد صبحى لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لتيسير حصول الطلاب من ذوى الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد والمساهمة فى تخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عنهم .

ذوى الهمم

جاء ذلك فى كلمة المحافظ التى ألقتها المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة أثناء إحتفالية منطقة تجنيد قنا بقاعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والتى شهدت تسليم 107 شهادة إعفاء لطلاب إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم من ذوى الهمم للإعاقات " الحركية والسمعية والبصرية والذهنية " من مواليد 1996 وحتى فبراير 2004.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والعميد أ.ح سعيد عفيفى قائد منطقة تجنيد وتعبئة قنا ، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية ، بجانب مسئولي مديرية التربية والتعليم ، وأعضاء هيئة التدريس من الأكاديمية.

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى للقوات المسلحة من خلال تقديم العديد من الخدمات الجماهيرية للمواطنين فى كافة المجالات المختلفة ، مع عمل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتخفيف مشقة وأعباء التنقل حيث تم الدفع بلجان طبية للكشف على المستفيدين من هذه الخدمات.

جهود

ولفت المحافظ إلى أن أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم يلقوا إهتماماً كبيراً وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يحرص على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم ، وحصولهم على كافة الحقوق والمزايا ، لأنهم يبهرونا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وإبتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم.

وأشار أشرف عطية إلى أننا فى أسوان نسعى دائماً وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار هذه المواهب ، كما تسعى المحافظة لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها.

وأوضح عطية بأن هناك تعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً ، وقد قدم المحافظ شكره لمنطقة تجنيد قنا لتنظيم هذه الإحتفالية بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة ، وهو الذى يجسد روح التلاحم والتكاتف بين مؤسسات الدولة لرعاية أبنائها فى كافة المجالات .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالتنسيق مع مركز شرطة دراو والإدارة الزراعية بتنفيذ حملة إزالات لتعديات على أراضى زراعية بإجمالى 22 حالة على مساحة 19 قيراط ، وبما يعادل 3325 م2 بنطاق نجع ونس التابع لقرية الشطب.