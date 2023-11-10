فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نيمار الكروي في السعودية

يمر البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي بأسوأ حالاته بسبب الإصابات المتكررة التي لم تتوقف عن مطاردته واحدة تلو الأخرى.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "نيمار نجم الهلال السعودي ومنتخب البرازيل في طريقة الي نهاية مشوارة الكروي، ليس بسبب الاصابة بالرباط الصليبي ، ولكن بسبب تصرفاتة الطائشة وحفلاتةً الصاخبة".

وكانت إدارة نادي الهلال قد سبق وأعلنت عن إصابة نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليصبح مهددًا بالغياب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 8 شهور.

وانضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، بعقدٍ حتى صيف 2025.