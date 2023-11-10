إختراق فوري fwary إشاعة أم حقيقة؟ .. "هنا القصة الكاملة"

انتشرت أخبار إختراق فوري fwary مثل النار في الهشيم على منصات السوشيال ميديا، وأُثارت جدلا وتخوفات واسعة من المنصة الأشهر في مصر حرصا على أموالهم أو تعاملاتهم المالية .



وتزال أطراف قصة إختراق فوري fwary محل جدل من البعض الذى يتعاملون عبر خدمة الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، وهو ما جعل خدمة فوري محطة تتوخي الحذر عبر تعاملاتها.



إختراق فوري fwary وسرقة النقود المتواجد في البطاقات الائتمانية هي الإشاعة التي تخوف منها المتعاملين على تطبيق فوري ليطرحون تساؤلات حول حقيقة ذلك من عدمه بعد انطلاق كثير من الأبواق التي تلمح لعملية اختراق التطبيق .



انتشرت إشاعة إختراق فوري fwary لتثير جدلا واسعا في عالم السوشيال ميديا وانطلق التحذيرات من إستخدام خدمة my fawry .

فوري fwary



من جانبها نفت شركة my fawry إختراق التطبيق مؤكدة في بيان لها لا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي،مشددة على كفاءة وأمان دفاعاتها الالكترونية و كل خدماتها المقدمة الكترونيا.



يذكر أن المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، قال إنه يقدر تخوف المواطنين على معاملاتهم المالية وهذا أمر طبيعي، مؤكدا أنه لا يوجد أي اختراق نهائيا مثلما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والشركة اتخذت كل الإجراءات للاطمئنان حول هذا الملف.



وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه يتم جلب شركة محايدة لتقييم الوضع فيما يتعلق بالشركة، وتعطي تقييما كاملا لما حدث، والشركة قامت بكل اختباراتها طبقا للبروتوكول والتعاون مع كافة الأجهزة، ولم يكن هناك أي اختراق.



وتابع الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن كان هناك شائعة انتشرت على توقف تطبيق فوري، ولكن ما يحدث هو ضغط قوي على الخوادم، فيحدث عطل مؤقت أو عدم تحمل للخوادم لعدد المستخدمين، مشددا على أنه لا يوجد أي فيروس أوقف تطبيق الشركة، ولا يوجد قراصنة قاموا بسرقة بيانات أو معلومات عن عملاء الشركة.

واستكمل، أن التطبيق يعمل بصورة طبيعية في الوقت الحالي، ولا يوجد اختراق مثلما كان يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.