وليد الحديدي يكشف سبب تراجع مستوى مروان عطية مع الأهلي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن الأهلي دائما متمرس على الفوز بالمباريات المحلية، ورغم أن سيراميكا قدم مستوى جيد لكن الفريق الأحمر استطاع الانتصار في النهاية، مشيرا إلى أن مارسيل كولر عليه التفكير بنفس طريقة الموسم الماضي، ونقطة التحول كانت الثبات في الطريقة والتشكيل الأساسي، ومنظومة اللعب واضحة، والاختراق من الأطراف، وهناك تجانس تام بين لاعبي الوسط والظهيرين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حتى الآن، كولر لم يطبق نفس طريقة لعب الموسم الماضي، والمدرب يقوم بعمل أشياء غريبة في الموسم الحالي، وتحركات لاعبي الوسط عشوائية عكس الموسم الماضي، ومروان عطية بعيد عن مستواه لكنه لا يجد مساندة من زملائه، ولم نرى التزام دفاعي ولا تغطية عكسية من بعض اللاعبين، هناك أمور كان كولر مهتم بها في الموسم الحالي، وهو يحتاج لمراجعة حساباته".

وأضاف: "أحمد عبدالقادر لم يستغل الفرصة بالشكل المطلوب، ولم يلعب كرة او تمريرة واحدة بشكل صحيح حتى خروجه في الدقيقة 70، وكان يميل للجانب الفردي، منظومة الأهلي وتحركات اللاعبين تحتاج لمراجعة من جانب كولر في المرحلة المقبلة".

وواصل: "المفترض أن كولر سوف يعتمد على اللاعبين الأساسيين في لقاء الجونة، وقد يعود حسين الشحات أساسيا مع انتوني موديست، ومروان واليو ديانج واكرم توفيق وكريم الدبيس وياسر وعبدالمنعم وخلفهم الشناوي، واتمنى ان يلعب رامي ربيعة اللقاء كنوع من الدعم له بعد انضمامه لمنتخب مصر، وأتوقع أن يفوز الأهلي بهذه المباراة".