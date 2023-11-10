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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر في ورطة .. بليغ أبوعايد يكشف عن أزمة جديدة تواجه المدير الفني

كولر
كولر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عليه الحذر خلال المرحلة المقبلة، لأن اسهمه بدأت تقل عند الجماهير، مشيرًا إلى أن الجميع كان يعتبره خليفة مانويل جوزيه في القلعة الحمراء، لكن خسارة بطولتين مطلع الموسم تسبب في حزن الجمهور، والفريق لم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الجميع كان يعتقد فوز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، وبطولة الدوري الإفريقي، ويقدم نتائج قوية في مونديال الأندية، الجميع كان يطالب بضم مهاجم لتحقيق نتائج قوية، لكن حدث تراجع واضح في المستوى، والتدوير الذي يحدث حاليا غير مبرر مطلقا، ولم نشعر بتحسن الأداء حتى الآن".

وأضاف: "الأهلي سيفوز بالمباريات ويعتلي صدارة الدوري، لكن طموح الجميع كان تحقيق الألقاب القارية والمنافسة بقوة في المونديال، ولابد من استعادة الفريق لمستواه الطبيعي قبل كأس العالم للأندية، ولكن اتوقع فوز الأهلي بهذه المباراة".

وتابع: "مكسب الزمالك امام بيراميدز معنوي، ومعتمد جمال نجح في ضربة البداية، وهناك لاعبين جاءت من الثلاجة وأثبتت وجودها، وكان هناك لاعبين ظهروا بشكل طيب مثل ناصر منسي، والأمور سوف تسير بشكل جيد لحين التدعيم في يناير، وجمهور الفريق في حالة نشوة وسعادة غير عادية ومتمسكين بالامل في تحقيق بطولة جيدة".

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