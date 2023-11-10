تعرف على أسباب إحالة مسئول بيراميدز إلى لجنة الانضباط

هاجم ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، حكام مباراة بيراميدز والزمالك في كأس مصر والتى انتهت اول أمس الأربعاء بفوز الأخير بنتيجة 4 -3 بضربات الترجيح .



وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "بعد هجومه على حكام مباراة الزمالك وبيراميدز.. اتحاد الكرة يحيل ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط"

وكتب ممدوح عيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X "تويتر" سابقًا: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".

كان أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك وبيراميدز قام بـ طرد جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأزرق، كما أشهر الكارت الأصفر مرتين لـ أحمد توفيق، ما تسبب في طرده مع بداية الشوط الثانى .