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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مازن الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ للمسرح سيقام في موعده نهاية نوفمبر| فيديو

بوستر مهرجان شرم
بوستر مهرجان شرم الشيخ

قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، إن الدورة الثامنة المقبلة ستقام في موعدها نهاية نوفمبر الجاري رغم الظروف الحالية. 

 

وأكد مازن الغرباوي في تصريحات خاصة لكاميرا موقع صدى البلد، على أن إقامة المهرجان في موعده رسالة حب وسلام من قلب مدينة السلام شرم الشيخ، وسيتضمن فعاليات خاصة للتضامن مع أهل غزة وفلسطين. 

 

وأشار مازن الغرباوي في تصريحاتها إلى أن مهرجان شرم الشيخ أقيم من قبل في ظروف صعبة منها جائحة كورونا، وأحداث مؤسفة أخرى، ولكن هذه رسالة الفن لمواجهة كل المعوقات. 

 

 

 

وينفرد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي بعرض 8 أعمال مسرحية تعرض لأول مرة خلال الدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستنطلق يوم 25 نوفمبر وتستمر حتي 30 من نفس الشهر ، ويتنافس علي جوائز المهرجان.

 

ويعرض خلال فعاليات المهرجان كعرض عالمي أول هذه الأعمال : 
1- عرض Disappearing– بلغاريا 
2- عرض طاهرة – الكويت 
3- عرض Baesogoji (A pond in the Memory)– كوريا الجنوبية 
4- عرض الاول من تشرين الاول – سلطنة عمان 
5- عرض Phonix - منغوليا 
6- عرض Palunko`s Wife  - كرواتيا 
7- عرض Aw-ThenticDeclanation - اليابان 
8- عرض حجر صحي – مصر

 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء

مهرجان شرم الشيخ الدكتورة نيفين الكيلاني الفنان مازن الغرباوي المخرج مازن الغرباوي المايسترو نادر العباسي جائحة كورونا

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