الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك :"مندوبين من ناديان مصريان كبيران احدهما الاهلي سافروا الي اندونيسيا لمراقبة مهاجمي كاس العالم تحت ١٧ سنة المقامة في چاكارتا عاصمة اندونيسيا والتي تبدء غدا ، من اجل التعاقد مع مهاجم تحت السن ، يفضل ان يكون افريقي".

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل، بناءً على رغبة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق