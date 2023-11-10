رسالة هامة من نجم الأهلي السابق لـ مارسيل كولر

أكد محمد بركات، نجم منتخب مصر والأهلي السابق أن النادي الأهلي بعيد تمامًا عن مستواه الطبيعي ولم يقدم الأداء المنتظر في الفترة الأخيرة.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا" بقناة "المحور" يجب علي مارسيل كولر أن يستغل فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء والعودة لمستوي الفريق سريعًا، خاصة وأن الأهلي كان محظوظًا في لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمنافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "خالد بشارة" في الغردقة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، أن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري الممتاز ستكون السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ووصل النادي الأهلي إلى النقطة 12 ليحتل المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، جمعها من 4 مباريات، خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من مسابقة الدوري.