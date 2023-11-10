بعد قصفها للمرة الرابعة.. أول تعليق من مدير مستشفى الشفاء على استهدافها

قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر اليوم.



وأضاف مدير مستشفى الشفاء أنه لا يوجد أي مكان آمن لإجلاء المرضى والمصابين من المستشفيات.

ولفت مدير مستشفى الشفاء إلى أن مبنى العيادات الخارجية الذي تعرض للقصف وكانوا يستقبلوا فيه حالات طارئة ونازحين.

واستهدف الاحتلال فجر اليوم مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس والإندونيسي والعودة و الرنتيسي و النصر في غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في ساحة مجمع الشفاء الطبي ما أدى لاشتعال النيران بها ووقوع إصابات.

وذكر صحفيون أن السيارة تقع بالقرب من خيمة الصحفيين في ساحة مجمع الشفاء الطبي ولم تقع إصابات بصفوفهم.

وذكر أن طائرات الاحتلال قصفت قبيل منتصف الليل مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما تسبب بحدوث حريق داخل المستشفى.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي بعنف، مما تسبب بحالة رعب دفع بعشرات المواطنين للتدافع باتجاه المستشفى الذي اكتظت ممراته وغرفه بآلاف النازحين.