تحذير خطير.. مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة يوجه نداء استغاثة

وجه مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، بكر قاعود، اليوم الجمعة، نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية بحماية العاملين والنازحين في المستشفى.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال قاعود: "نحن محاصرون في المستشفى منذ أمس والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه".

وحذر: "نحن مقبلون على كارثة ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى".

وقبل قليل، أعلنت حكومة غزة، اليوم الجمعة، أن دبابات إسرائيلية تتواجد بمحيط مربع المستشفيات وسط غزة وتطالب بإخلائها.

فيما أفاد تقرير إسرائيلي بأن دبابات الجيش تطوق مستشفيين وسط مدينة غزة وتطالب بإخلائها.

ووفقا لشبكة "العربية"، تتواجد قوات إسرائيلية بمربع المشافي الذي يضم "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية" في غزة.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني للتليفزيون العربي، اليوم الجمعة، أن صمت العالم على استهداف المستشفيات والمرضى يعطيها الوقت لإنهاء حياة المزيد منهم.



ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه لا مفر للمدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفيات ودور العبادة والمنازل.

واستهدف الاحتلال فجر اليوم مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس والإندونيسي والعودة و الرنتيسي و النصر في غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في ساحة مجمع الشفاء الطبي ما أدى لاشتعال النيران بها ووقوع إصابات.

وقبل قليل، قال مدير مستشفى الشفاء إن الاحتلال يستهدف المجمع للمرة الرابعة منذ فجر اليوم ويشن الآن حربًا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.

وحذر من أن آلاف المرضى سيموتون إذا خرجت المستشفيات في غزة عن الخدمة.

وأكد أنه لا يوجد أي مكان آمن لإجلاء المرضى والمصابين من المستشفيات.

وأضاف أن مبنى العيادات الخارجية الذي تعرض للقصف كنا نستقبل فيه حالات طارئة ونازحين.