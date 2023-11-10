خطة استراتيجية لتوفير الطاقة النظيفة.. فيديو

قال إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن أولويات استخدام الطاقة المتجددة تختلف من دولة لأخرى حسب الإمكانيات، كما أن الدولة المصرية تتمتع بمعدلات سطوع أشعة الشمس العالية ورياح عاتية.





وأضاف “إيهاب إسماعيل” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”، أن مصر تمتلك مؤهلات تمكنها من أن تصبح من أفضل المواقع على مستوى العالم في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، متابعا: المستقبل يعتمد على استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء والحد من الانبعاثات والتغيرات المناخية.





وأكمل: مصر وضعت خطة استراتيجية لتوفير الطاقة النظيفة، بما يساهم في خلق بيئة خضراء نظيفة، خالية من الانبعاثات الضارة.



ولفت إلى أن مصر وضعت خطة للإسراع بجهود العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، مشددا على أن إنتاج الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.





واسترسل: هناك تسارع كبير من المستثمرين لاستخدام الوقود الأخضر في الصناعات، ومصر من الدول المؤهلة لإنتاج الطاقة الكهربائية بتكاليف مخفضة من هذا المجال، بما تمتلكه من مقومات.





