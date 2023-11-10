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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟.. مشروب سحري لعلاج الأنيميا

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

طرق انتشار جدري القرود بين البشر والحيوانات.. تعرف عليها

 

عاد فيروس جدرى القرود في الظهور مجددا خلال الفترة الأخيرة لذا من المهم معرفة كيفية تجنب الإصابة.

 

بعد عودته عالميا.. أعراض مرض حمى الضنك الخطيرة

 

تعد حمى الضنك  من الأمراض محدودة المخاطر في معظم الحالات، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وذلك عندما تظهر اعراض حمى الضنك الشديدة.

 

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟

 

تعد الجوافة من أشهر الفواكه الشتوية المنتشرة بشكل شائع في عدد كبير من بلدان العالم فما تاثيرها على الجسم؟.

 

طفل دخل الجامعة.. تعليق غير متوقع من جمال شعبان على الطالب النابغة

 

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق على منح الدولة فرصة الالتحاق بالتعليم العالي لطفل في المرحلة الابتدائية بمحافظة دمياط .

 

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

 

يعتبر فيروس جدري القرود أحد الأمراض النادرة، والذي يتسبب في إصابة القوارض، كالجرذان أو الفئران، والقرود، إلا أنه  يصيب البشر أيضًا.

 

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

 

قالت الدكتورة أسماء حسين، أخصائية التغذية، إنه يمكن علاج الأنيميا والوقاية منها من خلال بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية.

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