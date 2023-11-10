"المغامرة" من جديد على مسرح السامر

شهد مسرح السامر بالعجوزة، عودة العرض المسرحي "المغامرة"، ضمن العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويعد أول عروض مسرح السامر في ثوبه الجديد بعد افتتاحه يوليو الماضي.

فكرة العرض مأخوذة عن النص المسرحي الشهير "مغامرة رأس المملوك جابر " للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس، وقام المخرج مراد منير بإعدادها وتقديمها إلى الجمهور باللهجة العامية المصرية في قالب غنائي استعراضي لقصة تاريخية في مدينة بغداد تتناول الصراع بين الخليفة والوزير الذي يسعى لهزيمته، ولكنه لا يتمكن من ذلك نتيجة وجود حراس للخليفة على كل أبواب المدينة، فيقترح المملوك "جابر" -الطامح إلى السلطة- على الوزير أن يرسل الرسالة عن طريقه من خلال حلق المملوك لرأسه ليكتب عليها الوزير رسالته، ويخرج من المدينة بعد نمو الشعر مرة أخرى، وتأتي المفاجأة الصادمة حينما يكتب الوزير الرسالة على رأس المملوك وفي نهايتها "اقتل حامل الرسالة"!

" المغامرة "بطولة مصرية بكر، ليلى مراد، يوسف مراد، أحمد فتحي، لمياء العبد، إيهاب عز العرب، فاطمة زكي، عبد الله مهنا، محمد هشام، أشرف شكري، محمد عاشور، عبد الغني السعيد، حامد سعيد، محمد النبوي، عمر الرفاعي، أدهم صفوت، بسملة خليل، چنا خليل، محمد عز العرب، نغم غنيم، سعد محمد، وكريم نبيل، ملابس ناجح أبو المجد، تنفيذ ملابس هاني عبد الواحد، موسيقى وألحان محمد عزت، استعراضات محمد بيلا، ماكياچ رانيا صابر، أشعار أحمد الشريف، تصميم ديكور إبراهيم الملاطيلي، تصميم إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ محمد صفوت وطارق حسن، مساعد إخراج رنا طارق، أحمد حسين، نيرة خليل، محمود شوقي، وأمل صابر، مادة فيلمية حسام المحفوظي.

وقد سبق تقديم العرض خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وبناء على رغبة الجماهير تم مد فترة العرض حتى ١٦ نوفمبر الجاري، ليعرض يوميا بالمجان في تمام الساعة الثامنة مساءً "عدا الثلاثاء".