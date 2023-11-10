عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"المغامرة" من جديد على مسرح السامر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مسرح السامر بالعجوزة، عودة العرض المسرحي "المغامرة"، ضمن العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويعد أول عروض مسرح السامر في ثوبه الجديد بعد افتتاحه يوليو الماضي.

فكرة العرض مأخوذة عن النص المسرحي الشهير "مغامرة رأس المملوك جابر " للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس، وقام المخرج مراد منير بإعدادها وتقديمها إلى الجمهور باللهجة العامية المصرية في قالب غنائي استعراضي لقصة تاريخية في مدينة بغداد تتناول الصراع بين الخليفة والوزير الذي يسعى لهزيمته، ولكنه لا يتمكن من ذلك نتيجة وجود حراس للخليفة على كل أبواب المدينة، فيقترح المملوك "جابر" -الطامح إلى السلطة- على الوزير أن يرسل الرسالة عن طريقه من خلال حلق المملوك لرأسه ليكتب عليها الوزير رسالته، ويخرج من المدينة بعد نمو الشعر مرة أخرى، وتأتي المفاجأة الصادمة حينما يكتب الوزير الرسالة على رأس المملوك وفي نهايتها "اقتل حامل الرسالة"!

" المغامرة "بطولة مصرية بكر، ليلى مراد، يوسف مراد، أحمد فتحي، لمياء العبد، إيهاب عز العرب، فاطمة زكي، عبد الله مهنا، محمد هشام، أشرف شكري، محمد عاشور، عبد الغني السعيد، حامد سعيد، محمد النبوي، عمر الرفاعي، أدهم صفوت، بسملة خليل، چنا خليل، محمد عز العرب، نغم غنيم، سعد محمد، وكريم نبيل، ملابس ناجح أبو المجد، تنفيذ ملابس هاني عبد الواحد، موسيقى وألحان محمد عزت، استعراضات محمد بيلا، ماكياچ رانيا صابر، أشعار أحمد الشريف، تصميم ديكور إبراهيم الملاطيلي، تصميم إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ محمد صفوت وطارق حسن، مساعد إخراج رنا طارق، أحمد حسين، نيرة خليل، محمود شوقي، وأمل صابر، مادة فيلمية حسام المحفوظي.

وقد سبق تقديم العرض خلال شهر أكتوبر الماضي، بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وبناء على رغبة الجماهير تم مد فترة العرض حتى ١٦ نوفمبر الجاري، ليعرض يوميا بالمجان في تمام الساعة الثامنة مساءً "عدا الثلاثاء".

مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي المغامرة للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني تامر عبد المنعم مغامرة رأس المملوك جابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قيام فيتوريا بضم فتوح وصبحي

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

ترشيحاتنا

أغرب من الخيال.. كواليس أول عملية في العالم لزرع عين كاملة لإنسان

عشاها برة وتخلص منها.. تفاصيل إنهاء حياةعروس الإسماعيلية علي يد زوجها

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

كتائب القسام تلحق خسائر جديدة بالجيش الإسرائيلي

الانتخابات الرئاسية 2024.. 137 لجنة تنتظر المصريين في الخارج

قوات الاحتلال تستهدف مستشفى ميس الجبل وبيان عاجل من الصحة اللبنانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

طفل دخل الجامعة.. تعليق غير متوقع من جمال شعبان على الطالب النابغة

حورية فرغلي بعد جراحة في الأنف: أصعب وجع إنك تكون لوحدك

فيديو

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ