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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: ختام فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت الإدارة العامة للمتوطنة وإدارة البلهارسيا والفاشيولا بصحة الدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على استراتيجيات مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وطرق الوقاية والعلاج.  

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر على إبراهيم مدير الإدارة العامة للمتوطنة بالمديرية والدكتور محمد عماد مدير أداره البلهارسيا بالإدارة. وتحت رعاية الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة وبإشراف الدكتورة عفاف إبراهيم مدير الإدارة العامة للبلهارسيا والطفيليات المعوية.
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استمر التدريب على مدار3 أيام حيث استهدف مديرو المتوطنة والمراجعين وفني المعمل الجدد بالإدارات الصحية التابعة به.

تناول استراتيجية الوزارة في مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية إلى جانب أعمال المسح الميداني وكيفية التسجيل بالسجلات وأشكال البويضات والطفيليات.

قام بالتدريب فريق المتوطنة بالإدارة العامة المركزية بالوزارة الدكتور أشرف آمين مدير إدارة البلهارسيا بالإدارة المركزية والدكتور سامح المرحومي من إدارة مكافحة البلهارسيا في حين تولى التدريب على الميكرسكوبات الأستاذة مرفت خلف مراجع معملي بالإدارة المركزية للمتوطنة بالوزارة.

وأكد الدكتور شريف مكينا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لرفع الوعي لمقدمي الخدمة بالادارات الصحية وداعيا جميع الأطقم الطبية للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل.

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