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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تلحق خسائر جديدة بالجيش الإسرائيلي

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الجمعة، استهداف دبابة إسرائيلية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت كتائب القسام إنها دمرت دبابة صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

وأضافت: "استهدفنا فجر اليوم جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين105" وبرج دبابة بقذيفة "تاندوم" جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام،  قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

 وقالت كتائب القسام عبر تيليجرام إنها قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على  استهداف المدنيين.


وقبل قليل، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، بإصابة شخصين جراء سقوط صواريخ على تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن دوي صافرات إنذار في تل أبيب ومدن تبعد عن قطاع غزة 140 كيلومتراً.


كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدمير دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105".

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