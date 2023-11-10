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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديد الاحتلال.. إخلاء مجمع النصر الطبي في غزة

صدى البلد

أعلن مدير مستشفى الرنتيسي مصطفى الكحلوت ، اليوم الجمعة، إخلاء مجمع النصر الطبي في غزة الذي يضم 4 مستشفيات بعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى القدس بغزة.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع قصف عنيف في منطقة تل الهوى حيث يقع مستشفى القدس الذي تتواجد فيه طواقمها والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.

واستهدف الاحتلال فجر اليوم مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس والإندونيسي والعودة والرنتيسي والنصر في غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن طائرات الاحتلال قصفت سيارة في ساحة مجمع الشفاء الطبي ما أدى لاشتعال النيران بها ووقوع إصابات.

وذكر صحفيون أن السيارة تقع بالقرب من خيمة الصحفيين في ساحة مجمع الشفاء الطبي ولم تقع إصابات بصفوفهم.

وذكر أن طائرات الاحتلال قصفت قبيل منتصف الليل مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ما تسبب بحدوث حريق داخل المستشفى.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي بعنف، مما تسبب بحالة رعب دفع بعشرات المواطنين للتدافع باتجاه المستشفى الذي اكتظت ممراته وغرفه بآلاف النازحين.

الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينى الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي اشتعال النيران الهلال الأحمر

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