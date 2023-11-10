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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استشهاد فنانة فلسطينية في قصف منزلها بغزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية اسشهاد تالا اياد بعلوشة عضو فرقة اصايل وطن.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية إنها تالا استشهدت جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، في 22 اكتوبر مع العديد من أفراد عائلتها.

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وكانت قد استشهدت الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة اثر القصف المتواصل على قطاع غزة، ونفذت الشهيدة الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

قال إسلام قاسم، أحد أقارب الفنانة الفلسطينية إيناس السقا التى استشهدت وأولادها على يد الاحتلال الصهيوني جراء القصف المستمر على قطاع غزة : بنت عمي إيناس السقا وابنتاها شهيدات عائلة أبو سيدو، تم التعرف عليهن اليوم في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء.. ريتا كانت مع أمها إيناس وأخواتها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة ، حيث تم استهداف المنزل.

وأعلنت وزارة الثقافة عن استشهاد الفنانة التشكيلية الشابة حليمة عبد الكريم الكحلوت إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كما استشهدت الفنانة والمحاضرة الأكاديمية بجامعة الأقصى نسمة أبو شعيرة، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

الاحتلال الاسرائيلي السوشيال ميديا الفنانة الفلسطينية ايناس السقا الفلسطينية

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