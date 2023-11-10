مياه الفيوم تنظم زيارات توعوية لطلاب المدارس بأهمية الترشيد وخطورة الإهدار

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم ، زيارة لطلاب العديد من المدارس للتعرف علي مراحل تنقية المياه بدءًا من المآخذ حتي وصولها للمواطنين وعلي حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في تنقية المياه لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

جاء وذلك في اطار حملات التوعية التي تقوم بها الشركة ، للتوعية وتعريف الطلاب والنشء على الانجازات التى تقوم بها الدولة ، فى كافة الميادين والمجالات المختلفة.



اكد المهندس محمد عبد الجليل النجار علي أهمية تلك هذه الزيارات ومدي تأثيرها الايجابي في ضرورة الحفاظ علي نقطة المياه ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.



وأكد النجار علي دور الطلاب نحو الحفاظ علي الموارد المائية من الاهدار والتلوث وحماية موارد المياه من التعديات.