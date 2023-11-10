حسين الشحات يطلب الدعاء للعامري فارق

وجه حسين الشحات نجم القلعة الحمراء، رسالة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



وكتب لاعب الأهلى عبر حسابه علي فيسبوك "نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاءً لايغادر سقماً نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للوزير العامري فاروق ربنا يقومك بالسلامة ان شاء الله".

وكان محمود الخطيب متواجد في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بعد وجوده فترة في الامارات لاستكمال برنامجه العلاجي ، وقطع رحلته عقب علمه بوفاة والدة زوجة العامري فاروق مساء أمس وحضور الجنازة ظهر اليوم الخميس. ".

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على زيارة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المستشفى عقب عودته من السعودية.