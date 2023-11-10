تطور عاجل.. اقتراب موسيماني من الزمالك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر عن فسخ تعاقدها مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي.

وكان موسيماني قد تولى مهام تدريب الوحدة في الأول من يوليو الماضي، قادمًا من فريق الأهلي السعودي لكرة القدم.



أشارت تقارير صحفية إلى أن بيتسو موسيماني، المدرب الجنوب أفريقي والذي كان يشغل منصب مدرب الأهلي وحالياً يدرب الوحدة الإماراتي، يقترب من تدريب الزمالك، خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأفادت صحيفة "The South African" بأن موسيماني يقترب من مغادرة الوحدة الإماراتي بعد تراجع النتائج، وتشير التقارير إلى أن إدارة الوحدة قد اتخذت قرارًا بإقالته.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى اهتمام الزمالك بالتعاقد مع موسيماني، الذي حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي.

إذا تم التعاقد مع موسيماني، سيكون ذلك خبرًا صادمًا لجماهير الأهلي، حيث يُعد موسيماني واحدًا من أفضل المدربين الذين قادوا الفريق خلال السنوات الأخيرة.