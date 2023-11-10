دوري روشن السعودي.. تعادل سلبي بين الهلال والتعاون في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول في لقاء الهلال والتعاون ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ملعب اللقاء

يستضيف استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مباراة الهلال والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

الهلال في دوري روشن

يستمر الهلال بالسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الفتح بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

التعاون في دوري روشن

أما التعاون، فيقدم موسمًا أكثر من رائع هو الآخر، لكنه فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية.