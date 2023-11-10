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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب غياب أكرم توفيق عن لقاء الأهلي والجونة في الدوري

اكرم توفيق
اكرم توفيق

كشف ماهر همام لاعب الأهلي السابق، مفاجأة، بشأن استبعاد أكرم توفيق من قائمة الفريق المشاركة في مباراة الجونة، والمقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ماهر همام، عبر حسابه على “فيس بوك”: "أكرم توفيق يغيب عن لقاء الجونة؛ بعدما فضل كولر إراحته عن اللقاء"، تجنبا لإرهاقه عقب عودته من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي".

ويضرب فريق الأهلي موعداً مع الجونة، غدًا السبت على ملعب "خالد بشارة" في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يقبع فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

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