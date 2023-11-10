ياسين بونو أفضل حارس خلال شهر أكتوبر في دوري روشن السعودي

خطف المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال السعودي جائزة أفضل حارس مرمى في شهر أكتوبر في دوري روشن السعودي.

وكان قد أعلن نادي الهلال السعودي عن تعاقده رسمياً مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من نادي إشبيلية الإسباني.

ونشر النادي على موقعة الرسمي على الإنترنت أن مجلس إدارة شركة نادي الهلال أتم اجراءات التوقيع مع حارس منتخب المغرب وفريق أشبيلية الإسباني "ياسين بونو"، بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، وذلك حتى عام 2026م

وشارك الهلال على حسابه على موقع "إكس" - تويتر سابقا - فيديو يُعلن فيه التعاقد مع بونو، 32 عاماً، بعد يوم من ضمه النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة تاريخية.