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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الخارجية اللبنانية على استهداف مستشفى ميس الجبل

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب ان قصف اسرائيل لمستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان، بأنها جريمة بحق الانسانية ادت الى وقوع اضرار مادية واصابة طبيب.

ووفق وسائل إعلام لبنانية؛ فقد قال الوزير اللبناني : ولولا العناية الإلهية لتحولت الى مجزرة ، وهي تعكس سياسة اسرائيل بإلاستهداف المتعمد لمراكز الرعاية الصحية والعاملين فيها والمرضى".

وعبرت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان لها اليوم عن إدانتها واستنكارها لاستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان.

وقالت الوزارة اللبنانية في بيان لها : نحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الأبرياء والمرضى للخطر ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة".

وحملت الوزارة "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو ان القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت".

ودعت الصحة اللبنانية المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية"، مطالبة بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وختم البيان:"إن حماية الصحة والسلامة العامة هي من أسمى الواجبات الإنسانية، ويجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.

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