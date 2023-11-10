خريج جامعة الأزهر| لأول مرة.. تعيين عالم مصري رئيسا للكلية الملكية البريطانية

في سابقة تحدث لأول مرة، جرى اختيار طبيب مصري من الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا، لتعيين العالم المصري الدكتور هاني عتيبة، في منصب رئيس الكلية الملكية البريطانية.

وتعد هذه هي البادرة الأولى في تاريخ الكلية، أن يتم تعيين طبيب مصري رئيسا لها، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تعيين طبيب لا يحمل الجنسية البريطانية.



الدكتور هاني عتيبة أحد أبرز استشاريّ أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي المصنف كأحد أكبر كليات الطب على الصعيد العالمي.

وفي سابقة تاريخية، اختارت الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا العالم المصري هاني عتيبة رئيساً لها، كأول طبيب غير إنجليزي يشغل هذا المنصب.

وحصل "عتيبة" على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية، وله حضور دائم في المؤتمرات العلمية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.

وكان الدكتور هاني عتيبة يشغل منصب نائب رئيس الكلية.

حصل الدكتور هاني عتيبة على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر في مصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية.

يقدم الدكتور هاني عتيبة المؤتمرات العلمية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.