الأوقاف تعلن القرعة العلنية بين الراغبين في أداء فريضة الحج .. غدا

طالبت وزارة الأوقاف الراغبين في حضور القرعة العلنية في أداء فريضة الحج (التأشيرات غير الإشرافية) من الوارد أسماؤهم والذين أكدوا رغبتهم في أداء فريضة الحج (فردي) العام المقبل، الحضور للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدًا السبت .

أوضحت الوزارة أنها ستجرى القرعة العلنية للأسماء التالية وهم:

1. وائل محمد البكري أحمد - القليوبية - إمام وخطيب

2. رضا عبد الحليم محمد التراس - الإسكندرية - إمام وخطيب

3. نادية الدمرداش محمد السيد شيحة - هيئة الأوقاف - مدير عام الموارد البشرية

4. منى سيد عبدالله على - هيئة الأوقاف - كاتبة بالإدارة الهندسية

5. عيد عبدالفتاح أحمد عبدالله - الشرقية - عامل مسجد

6. عزه أحمد الصاوي - القاهرة - مراجعة حسابات

7. أحمد محمود عزمي غرغل - جنوب سيناء - كبير

8. عصام الدين أحمد فايز على - القاهرة - إمام وخطيب

9. عيسى على محمد أحمد - أسيوط - مؤذن مسجد

10. عرفات عمر على محمد - أسوان - فني تنفيذي

11. عبد الجواد محمد كامل - بني سويف - فني صيانة رابع

12. أيمن محمد عبد المنعم عبد النبي - القليوبية - إمام وخطيب

13. محمد إسماعيل السيد مراد - القاهرة - إمام وخطيب

14. محمد سعد عبد الجواد السعدني - البحيرة - رئيس قسم الأمن بهيئة الأوقاف منطقة البحيرة

15. عبدالباقي عبدالسميع عبد الباقي يوسف الشيخ - الدقهلية - إمام وخطيب

16. سمير محمد محمود يوسف - أسوان - إمام وخطيب

17. محمود أحمد محمد بتت - الغربية - إمام وخطيب

18. محمد الشحات إدريس إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب

19. يحيى زكريا أحمد عبد العال - سوهاج - فنى تنفيذ

20. محمد محمود إبراهيم خليل - البحيرة - إمام وخطيب

21. دولت أبو سليمان محمد صالح - الديوان العام - باحث أول شئون أوقاف

22. سعد الدين طه عبد الغني محمد - المنيا - إمام وخطيب

23. محمد فواد إبراهيم طلب - سوهاج - باحث دعوة

24. محمود محمد أمين جاب الله - الفيوم - مسئول شئون القرآن

25. زكريا محمد الصغير محمد محمد فتح الله - القليوبية - إمام وخطيب

26. أحمد عدلي السيد محمد حسن عسكر - الشرقية - إمام وخطيب

27. محمود صبري اسماعيل أبو الروس - المنوفية - مؤذن مسجد

28. قاسم أحمد الشحات رمضان - الدقهلية - إمام وخطيب

29. صابر أحمد محمد الفقي - البحيرة - إمام وخطيب

30. عمر رجب عبدالحكيم جوده - الإسكندرية - إمام وخطيب

31. يحيى سيد أحمد إبراهيم محمد فايد - الغربية - إمام وخطيب

32. محمد مصطفى أحمد مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب

33. السيد العربي السيد محمد الأنور - الديوان العام - مفتش عام بالحوكمة

34. فاتن فاروق أحمد - هيئة الأوقاف - رئيس قسم الضرائب العقارية

35. محمد حسن أحمد بيومى - أسوان - إمام وخطيب

36. حماد علي حماد محمد النقيب - الجيزة - إمام وخطيب

37. دويدار رمضان دويدار - الشرقية - إمام وخطيب

38. محمد رأفت عبد الغني القبيصي - الغربية - إمام وخطيب

39. أحمد عبد العظيم علي ملوحة - دمياط - إمام وخطيب

40. محمد أحمد درويش محمد - بني سويف - إمام وخطيب

41. عبده كامل محمود محمد حجازي - الدقهلية - إمام وخطيب

42. محمود عبد الغفار مرسي حسن - الفيوم - إمام وخطيب

43. إبراهيم مسعد إبراهيم الحسانين - الغربية - إمام وخطيب

44. أحمد علي عبده شاهين - دمياط - إمام وخطيب

45. أحمد محمد رفعت عبد الفتاح سيد أحمد - الدقهلية - إمام وخطيب

46. أحمد محمد محمد عبد النبي - الدقهلية - مفتش متابعة

47. أحمد مهران محمد مهران - هيئة الأوقاف المصرية - مدير عام منطقة قنا

48. حاتم أبوبكر عبدالكريم محمد سالم - الإسكندرية - مدير ادارة

49. السعيد محمود محمد عبد العال - دمياط - إمام وخطيب

50. عبد الجابر سيد عبدالعال سيد - أسوان - مؤذن

51. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - إمام وخطيب

52. محمد جاد الرب محمد - قنا - عامل

53. محمد جمال محمد عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب

54. محمد حمدي على خليل - قنا - إمام وخطيب

55. محمد رضا إبراهيم علي - القاهرة - إمام وخطيب

56. محمد علي محمد الزيات - الغربية - إمام وخطيب

57. محمد فريد السيد عبد الفتاح - القليوبية - رئيس المخازن والعقود والمشتريات

58. محمد كرم على محمود - أسيوط - مفتش إداري

59. محمود حامد أبو النجا - دمياط - مفتش دعوة

60. محمود عبدالغني راف الله عبدالله - البحيرة - إمام وخطيب

61. محمود قنديل محمد البرلسى - البحيرة - إمام وخطيب

62. هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز - الجيزة - إمام وخطيب

63. ياسر حسن على محمد - الشرقية - إمام وخطيب